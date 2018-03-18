القسام: النفق المُكتشف برفح قديم ومجاهدونا نفذوا من خلاله عملية عام 2014

اعتبر أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أن إعلان الاحتلال عن اكتشاف نفق في رفح جنوب قطاع غزة، هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم، واستعراض القوة، لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الإسرائيلي.





جاء ذلك، في تصريح صحفي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تعقيباً على القصف الإسرائيلي لعدة أهداف شرقي غزة فجر اليوم.





وبين أبو عبيدة، أن النفق الذي يتحدث عنه الاحتلال، هو قديم وغير مستخدم، تعرض للاستهداف سابقاً بعد استخدامه من قبل القسام في عملية تفجير موقع البرج الأحمر شرقي رفح، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.





رام الله - دنيا الوطن