المحافظ غنام تُكرم الشرطي الملتزم لهذا الشهر وتُشيد بالشرطة

المحافظ غنام تُكرم الشرطي الملتزم لهذا الشهر وتُشيد بالشرطة
رام الله - دنيا الوطن
كرمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، الشرطي المثالي لهذا الشهر، حيث وقع الاختيار على النقيب محمود الخطاطبة، وجرى التكريم بحضور نائب مدير الشرطة العقيد باسم جبارة، ومدير المرور العقيد فؤاد أبو عرقوب، مشيرة إلى أن الشرطي الفلسطيني، يمثل واجهة لمؤسسات متكاملة، ويقع على عاتقه مسؤولية لا يُستهان بها، مشيدة بجهود شرطتنا الفلسطينية وخصوصاً المتواجدين بشكل يومي في الميادين.

وبينت، أن شرطي المرور في رام الله والبيرة له خصوصية بسبب اختلاف ثقافات المواطنين، والاكتظاظ المروري الناتج عن الأعداد الهائلة من الوافدين، مشيدة بدورهم الفاعل في خدمة المواطن الفلسطيني، متمنية أن ينتشر أفراد شرطتنا في شوارع وطرق القدس، وهي عاصمة محررة لدولتنا الفلسطينية.

وشددت على أن شرطي المرور الذي يقف في الميدان، تسهيلاً لحركة المواطنين، متحملاً كافة العوامل الجوية والضغوط اليومية، يستحق أن يُحفز، وأن يُكرم، مبينة أن تكريم الشرطي المثالي، هو نهج اتخذته المحافظة بشكل دوري تحفيزاً للعطاء والالتزام.

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