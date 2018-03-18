قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرقي البريج

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرقي البريج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة، رعاة الأغنام شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان من شرقي المخيم، أن القوات المتمركزة في أبراجها على الخط الفاصل شرقي المخيم، أطلقت النار عشوائياً صوب الرعاة، الذين كانوا يرعون أغنامهم قرب الخط، دون أن تسجل أي إصابات بينهم، ما دفعهم إلى الابتعاد عن المكان، حفاظاً على أرواحهم، وعلى أغنامهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر، أن الرعاة، يغدون صباح كل يوم لرعي أغنامهم قرب الخط الفاصل شرقي القطاع، بسبب نمو الأعشاب الربيعية هناك، ويتعرضون بشكل يومي للاستهداف بالنيران من قبل تلك القوات.

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