الأحمد: لن نبقى رهينة (فيتو) حماس ولا انقسامات داخل منظمة التحرير

الأحمد: لن نبقى رهينة (فيتو) حماس ولا انقسامات داخل منظمة التحرير
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنه لا يمكن لحركة (حماس) الدخول إلى منظمة التحريرالفلسطينية والمجلس الوطني كفصيل، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية لن تبقى رهينة للـ "الفيتو" من حماس".

جاء ذلك، في اتصال هاتفي عبر تلفزيون "دنيا الوطن"، وأشار الأحمد إلى أن اجتماع بيروت لم يكن اجتماعاً للجنة التحضيرية، ولم تكن له مخرجات، وإنما هو اجتماع فصائل.

وبين الأحمد، أن اجتماع بيروت، أكد على إنهاء الانقسام، متسائلاً: "هل ننقل مرض الانقسام إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟"، نافياً في الوقت ذاته، وجود انقسام داخل المنظمة.

وقال: "حماس منذ تأسيسها خرجت عن الوحدة الفلسطينية، حيث إنها تأسست خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت تقول بأنها بديل عنها".

وتمنى الأحمد على حركة حماس إنهاء الانقسام، والدخول إلى منظمة التحرير، مؤكداً أن الجميع سائر في مسار المصالحة.

وفي السياق قال الأحمد: "إذا أنهت حركة حماس الانقسام قبل يوم واحد من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، فسيتحول من شكله القائم إلى مجلس وطني جديد، وبالتالي إنهاء الانقسام لا يمتلكه إلا حركة حماس، لذلك من صنع الانقسام هو من ينهيه".

وحول دور الجبهة الشعبية في منظمة التحرير، أوضح الأحمد، أنه ليس من حق الجبهة، أن تضع الفيتو على القرارات، منوهاً إلى أن الأقلية تلتزم بصوت الأغلبية".

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