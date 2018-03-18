دولة فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري الاعتيادي لرابطة دول الكاريبي

رام الله - دنيا الوطن

شاركت دولة فلسطين في الاجتماع الوزاري الاعتيادي الثالث والعشرين لدول رابطة الكاريبي لأول مرة منذ انضمامها كعضو مراقب العام المنصرم، والذي انعقد في الجزيرة الفنزويلية، مارغاريتا.



ومثلت دولة فلسطين في هذا الاجتماع السفيرة ليندا صبح، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية والكاريبي، كما وعقدت سلسلة من اللقائات الهامة على هامش الاجتماع، بدأت بلقاء مع السكرتيرة العامة لرابطة دول الكاريبي، الدكتورة جون سومر، التي رحبت بدولة فلسطين كعضو مراقب فعال وهام واعربت عن تطلعاتها لفتح آفاق تعاون مشترك بين المنظمة والحكومة الفلسطينية. كما وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع السكرتارية العامة للرابطة في أسرع وقت ممكن لتحديد مجالات التعاون المشترك خلال الأعوام القادمة.



والتقت ايضا بوزيرة خارجية سانت لوسيا، السيدة سارة فلود بوبران، و سلمتها نسخة عّن ترشيحها كسفير غير مقيم لدى سانت لوسيا، بعد ان تم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين خلال أيلول / سبتمبر 2015. كما وباحثتا في اخر المستجدات، وناقشتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والتنموي. وفِي وقت لاحق لذلك، التقت صبح بمؤسسة اقتصادية تابعة لسانت لوسيا وجزر كاريبية اخرى، تسمى Marine Industries Association وتعرفت بعمق على عملهم ومشاريعهم وباحثت معهم إمكانية التعاون مع رجال اعمال فلسطينيين في ايطار المشاريع التي تقودها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بيكا، في دول حوض الكاريبي.



كما واجتمعت مع نائب وزير خارجية انتيجوا وباربودا، السيد أنثوني ليفربول، وتحدثا عن آخر التطورات السياسية، بالاضافة الى الاتفاق على توقيع بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في أسرع وقت ممكن، بعد انتهاء حكومة انتيجوا وباربودا من الانتخابات العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم.



والتقت مع نائب وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والاوقينية، السيد فيليكس بلاسينسيا، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية والفنزويلية، ومتابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها في مطلع العام الجاري، في مجالات مختلفة، خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، الدكتور رياض المالكي.



والتقت صبح بوفد رفيع المستوى من وزارة خارجية جمهورية غويانا التعاونية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ان صبح قدمت أوراق اعتمادها للرئيس الغوياني، دافيد غرانغر، خلال تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦.



كما واجتمعت صبح مع السكرتير الدائم للمنظمة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، SELA، السفير خافيير باولينيتش، وباحثا سبل التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة الفلسطينية تحت مظلة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بيكا، ومساهمة SELA في شراكة بيكا مع وكالات اخرى في القارة اللاتينية والكاريبي وإشراكها في مشاريع متعددة الأطراف في المنطقة.



من الجدير ذكره انه تم الإعلان عن انضمام دولة فلسطين الى رابطة دول الكاريبي كعضو مراقب بتاريخ ١٠ آذار /مارس ٢٠١٧، خلال اعمال الاجتماع الوزاري الاعتيادي الثاني والعشرين للرابطة والذي انعقد في العاصمة الكوبية، هافانا. وتضم هذه الرابطة ٢٥ دولة عضو و١٢ دولة عضو منتسب و٢٧ دولة مراقبة. كما وللرابطة شراكة مع عدة منظمات دولية اقتصادية هامة في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.