لجنة الانتخابات تطلق عملية تحديث سجل الناخبين السنوية بالضفة والقطاع

لجنة الانتخابات تطلق عملية تحديث سجل الناخبين السنوية بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي تستهدف طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهدف لجنة الانتخابات المركزية من هذه العملية، التي تستمر ثلاثة أيام متتالية، إلى إضافة أسماء حوالي 69 ألف طالب وطالبة إلى سجل الناخبين في 887 مدرسة ثانوية بالضفة والقطاع، وذلك إلكترونياً داخل المدارس نفسها.

وأكدت اللجنة، أن عملية التسجيل الإلكتروني- بالإضافة إلى طلبة الثانوية العامة- متاحة أيضاً للجمهور على مدار العام، عبر تطبيق خاص طورته اللجنة داخلياً منذ العام 2016 على موقعها الإلكتروني: www.elections.ps ، حيث إنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة، سواء أكان يقيم في الداخل أو الخارج، وبلغ 17 عاماً فأكثر، ويحمل هوية فلسطينية، ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه إلكترونياً في أي وقت يشاء، بشكل سريع وآمن. 

يذكر، أن لجنة الانتخابات وفقاً للقانون تقوم سنوياً بعملية تحديث سجل الناخبين، وذلك للحفاظ على جاهزيتها لتنفيذ أي عملية انتخابية في أي وقت يتم الدعوة إليها، حيث أن وجود سجل ناخبين محدث ومنقح، يعتبر العمود الفقري لأي عملية انتخابية.

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