الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث حريق وإنقاذ أمس

الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث حريق وإنقاذ أمس
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم أمس السبت، مع 16 حادثاً منها 10 حالات إطفاء وحوادث حرائق و6 حالات تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز حوادث الإنقاذ وحالة تقديم المساعدة بجزء من التفصيل كانت:

التعامل مع حالة انبعاج إسطوانة غاز منزلي بعد سقوطها من مركبة توزيع إسطوانات غاز، والتحفظ على 15 اسطوانة غير صالحة للاستخدام في بيت لحم.

والتعامل مع حادث سير تصادم بين مركبتين على الشارع الرئيس قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

إزالة زيوت ووقود مُسال عن شارع إسطيح في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم ، وعن الشارع الرئيسي في بلدة فقوعة شرق جنين.

المساعدة في إزالة أشجار عن الطريق الرئيس في مدينة يطا جنوب الخليل.

وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفصيل كانت:

احتراق ثلاث مركبات كانت: بحي الماصيون في مدينة رام الله، وبلدة حلحول شمال الخليل، ومخيم جنين.

احتراق جزء من محل مواد تموينية في بلدة بلعا شرق طولكرم،
إضافة لإخماد عدد من الحرائق في مخلفات، وغيرها بمناطق متفرقة.

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