اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية غداً لاستكمال مشاورات عقد المجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطن

تعقد القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعاً لها مساء غد الاثنين، ويسبقه اجتماع لفصائل منظمة التحرير، ظهر غد في إطار اللقاءات المتواصلة، تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان/ أبريل المقبل.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن قرار عقد المجلس الوطني نهائي، لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.



وأوضح إسماعيل أن فصائل المنظمة، اجتمعت الأسبوع الماضي ووضعت المبادئ الأساسية لعقد المجلس الوطني، وفق برنامج سياسي وتنظيمي وإداري، يتجدد فيه انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس المركزي، وانتخاب رئاسة المجلس الوطني، وتفعيل اللجان الدائمة فيه.