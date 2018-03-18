الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
شرعت عائلة المواطن المقدسي إسحق الشويكي، بهدم منزلها في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المواطن الشويكي، أنه اضطر لهدم منزله، بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديا لدفع غرامات مالية، بدل أجرة الهدم، وعادة ما تكون فاتورتها عالية جداً، وتتراوح ما بين 50- 60 ألف شيكل، بالإضافة إلى عدم إلحاق الضرر بالطابق الأول، وهو عبارة عن منزل مبني منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح الشويكي، أن بلدية الاحتلال أمهلته 30 يوماً لتنفيذ قرار هدم المنزل؛ بحجة البناء دون ترخيص.

ولفت الشويكي إلى أنه شيّد منزله قبل 6 سنوات من "الصاج المقوى"، والجبص، وهو عبارة عن طابق ثانٍ، وتبلغ مساحته حوالي 50 متراً مربعاً فقط.

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