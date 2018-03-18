مقتل "قاطع الرؤوس" في تنظيم الدولة

مقتل "قاطع الرؤوس" في تنظيم الدولة
مكسيم هوشار المعروف باسم "السفاح الداعشي"
رام الله - دنيا الوطن
قتل مكسيم هوشار، المعروف إعلاميًا باسم "السفاح الداعشي" وهو الذي أدرجته الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات على اللائحة السوداء لـ"الإرهابين الأجانب".

ووفق موقع (السومرية نيوز)، فقد انضم هوشار (27 عامًا) لتنظيم الدولة، عبر الإنترنت، وعرف باسمه الحركي"أبو عبد الله الفرنسي"، كما دعا الكثير للانضمام إلى الجماعات المسلحة الناشطة في سوريا والعراق.

وبحسب ما ذكرت (روسيا اليوم)، فقد توجه هوشار في العام 2013 إلى سوريا عبر تركيا، مؤكدًا لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، ولكن تنظيم الدولة قام بتجنيده.

وظهر "السفاح" في أواخر عام 2014، في مقطع فيديو وهو يقطع رأس رهينة أمريكي، ويذبح 18 أسيرًا من الجيش السوري في نفس المقطع.

وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحقه، لاتهامه في عمليات اغتيال على صلة بمنظمة "إرهابية".

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