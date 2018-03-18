مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الإسرائيلي.





وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من 20 مستوطناً اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة.

رام الله - دنيا الوطن