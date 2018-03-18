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شؤون فلسطينية
مستوطنون يقتحمون الأقصى
2018-03-18
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رام الله - دنيا الوطن
اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من 20 مستوطناً اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة.
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