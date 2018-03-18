زوارق الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، صباح الأحد، على استهداف الصيادين ومراكبهم في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فإن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين ومراكبهم في بحر الشمال، وفي ذات الوقت، فتحت مضخات المياه، ونيران أسلحتها الرشاشة صوبهم، ما اضطر الصيادين إلى مغادرة مكان عملهم، خوفاً على حياتهم.



وتطارد تلك الزوارق وبشكل يومي الصيادين في بحر القطاع، وتعتقل وتستولي على مراكبهم كذلك، وتقتل بعضهم أحياناً، في حرب يومية تنفذها بحق لقمة عيشهم.