فيديو: ما قصة المياه البركانية الساخنة في الرياض؟

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (روسيا اليوم) عن وسائل إعلام سعودية، بأنه تم اكتشاف بقعة مياه ساخنة ذات رائحة بركانية في العاصمة الرياض، حيث آثارت البقعة، ضجة كبيرة في الشارع السعودي.وأوضح قطاع توزيع المياه السعودي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيه: إن المقطع المتداول للبقعة، يعود لانكسار خط ناقل للمياه من حقل آبار صلبوخ إلى محطة التنقية.وطمأن قطاع التوزيع المواطنين السعوديين، بأنه تم عزل موقع انكسار الخط على الفور، والتجهيز لعملية إصلاحه، مشيراً إلى أن حرارة المياه، تعود إلى طبيعة مياه الآبار التي تصل حرارتها إلى 60 درجة مئوية، وتتم معالجتها في المحطة.