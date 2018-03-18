اتهامات صينية للولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع الصينية: إنها تحتج بشدة على تبني الولايات المتحدة "قانون السفر إلى تايوان" الذي يمكن اعتباره تدخلاً بشؤونها الداخلية، وتهديداً لتنمية العلاقات بين القوات المسلحة الصينية والأمريكية.



وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الصينية، (وو تشيان) في بيان: إن الولايات المتحدة، وقعت يوم 16 آذار/ مارس قانون السفر إلى تايوان، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الصينية تعارض هذا بشدة.



وشدد (وو تشيان)، على أن "تايوان جزء من الصين وقضية تايوان تتعلق بالشؤون الداخلية للصين"، مضيفاً: "هذا القانون يعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن كونه تدخلاً بالسياسة الداخلية للصين، وهو أمر يضر بتنمية العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين".



وتعترف الولايات المتحدة منذ عام 1979 بتايوان كجزء من "صين واحدة" ولكن ترامب أثار احتجاجاً دبلوماسياً من قبل الصين بقبوله تهنئة هاتفية على انتخابه من رئيسة تايوان تساي إينغ وين في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر.