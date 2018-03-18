فيديو: روسيا تنتخب رئيسها







رام الله - دنيا الوطنفتحت مراكز الاقتراع في موسكو أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، في انتخابات يختار فيها المواطنون الروس رئيساً للبلاد لولاية مدتها ست سنوات.وحسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتباراً من تمام الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ 85، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي أول المناطق التي انطلق فيها الاقتراع، وذلك في الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت موسكو، الموافقة لـ 8 صباحا بالتوقيت المحلي.ويستغرق التصويت على نطاق البلاد 22 ساعة، لينتهي في مقاطعة كالينينغراد غربي روسيا في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو، الموافقة للثامنة مساء بالتوقيت المحلي.ويتبع ذلك فوراً البدء في إعلان النتائج الأولية للانتخابات عبر البث المباشر من مقر لجنة الانتخابات المركزية في موسكو.وحسب المعلومات الأولية، فإن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت في عدد من مناطق أقصى شرق البلاد أكثر من 30% بحلول ظهر اليوم الأحد هناك.ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزاً.ويدلي حوالي 80% من الناخبين الروس بأصواتهم في مراكز اقتراع مجهزة بكاميرات فيديو لتغطية سير الاقتراع وعبر الإنترنت مباشرة، في إجراء يهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية.كما تستخدم في هذه الانتخابات أكثر من 13.5 ألف صندوق للتصويت الإلكتروني، ويمكن أن يدلي بأصواتهم عبرها حوالي 35 مليون ناخب، حسب تقديرات اللجنة المركزية للانتخابات.وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليوناً و425 ألفاً و443 ناخباً داخل الأراضي الروسية وخارجها.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديمقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلاً، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.