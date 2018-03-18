إجلاء أكثر من خمسة آلاف مدني عن الغوطة الشرقية

إجلاء أكثر من خمسة آلاف مدني عن الغوطة الشرقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أنه تم إجلاء أكثر من 5000 مدني عن بلدات الغوطة الشرقية اليوم الأحد، عبر الممر الإنساني في قرية حمورية منذ صباح اليوم.

وقال بيان المركز الروسي: "خرج أكثر من خمسة آلاف مدني من بلدات الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم الأحد عبر الممر الإنساني في قرية حمورية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشهد معبر حمورية الإنساني، أمس السبت، خروج 30732 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.

كما أشار المركز في وقت سابق إلى أن معبر مخيم الوافدين شهد أمس خروج 272 مدنياً منهم 137 طفلاً، ليبلغ العدد الإجمالي للذين عبرو هذا الممر من 28 شباط/ فبراير الماضي لغاية الآن 1328 مدنياً.

الإعلام الحربي بدوره، أفاد باستمرار سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة، والتي أعلن عنها ظهر أمس السبت، لإتاحة خروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية.

ووفقاً لمصادر متفرقة، سيستمر وقف إطلاق النار في مدينة حرستا، الذي بدأ من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي يوم أمس، سيستمر لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد.

وكانت فصائل من المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، قد أعلنت أمس التزامها بتنفيذ القرارات الأممية، واستعدادها للحوار مع روسيا، شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.

ويتزامن تأمين الممرات الإنسانية وهي: معابر مخيم الوافدين، وحمورية، وجسرين مليحة، والموارد المائية، مع استمرار تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية، وعودة الاستقرار النسبي إليها، حيث سيطر على بلدة جسرين، وتقدم في بلدتي سقبا وكفر بطنا.

فيديو أرشيفي: نزوح جماعي من الغوطة الشرقية والنزاع السوري يدخل عامه الثامن


 

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