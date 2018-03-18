حواتمة: يجب تطوير السلطة الفلسطينية وتغيير مضمونها

رام الله - دنيا الوطن

واصل نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زيارته إلى موسكو، بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية.



وفي حديث للصحافة الروسية، ومراسلي وسائل الإعلام في موسكو، دعا حواتمة إلى ضرورة تطوير السلطة الفلسطينية وتغيير مضمونها، من سلطة ترتبط مع سلطات الاحتلال بسلسلة اتفاقات أمنية واقتصادية، إلى سلطة تلتزم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين (2015+2018).



وقال حواتمة: إن التغيير المطلوب من السلطة الفلسطينية هو الالتزام بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتحرر من التزامات بروتوكول باريس الاقتصادي، عبر فك الارتباط والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ووضع الخطط لتطوير المنتج الوطني، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.



وأكد حواتمة، على ضرورة سحب الاعتراف بإسرائيل، ونقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة، عملاً بقانون روما.



ويذكر، أن حواتمة يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، حيث يجري مباحثات مع وزارة الخارجية، ومجلس الدوما، وقيادات الأحزاب، وسيعقد سلسلة من الندوات، ويلقي عدداً من المحاضرات في مراكز البحث المختلفة حول الوضع الفلسطيني والإقليمي.