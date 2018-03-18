عائلة قبها: ما قام به ابننا حادث مروري وليس هجوماً





وقال والده لوسائل إعلام عبرية: "إن ما جرى عبارة عن حادث مروري، وإنهم سيثبتون ذلك خلال محاكمته"، مشيراً إلى أن نجله لم يخطط أبداً لأي هجوم.



وأضاف: "ابني ليس له علاقة بحركة (حماس) ولا ينتمي لأي تنظيم فلسطيني، ما جرى حادث مروري فقط، ويمكن لـ (حماس) أن تعلن ما تريد، إنهم يحاولون ركوب الموجة، لم يكن أبداً ناشطاً في (حماس) أو في أي منظمة أخرى، وسنثبت ذلك، إنه مجرد حادث"، بحسب ما صرح به للقناة 12 العبرية.



بدورها، أكدت شقيقته أنها كنت تتحدث معه قبل وقت قصير من وقوع الحادث، وأنه لم يكن ينوي شن أي هجوم، مشيرةً إلى أنها كانت تتحدث معه بشأن فتاة من نفس القرية كان ينوي التقدم لخطبتها، وطلب منها مساعدته في الأمر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وأوضحت شقيقته التي تعمل ممرضة، أنه كان من المفترض أن يقود شقيقها الآخر أو والدها السيارة لقضاء حاجات للعائلة، وليس شقيقها علاء، وأنه بسبب انشغال والدها اضطر هو لقيادة السيارة، مشددةً على أن ما جرى حادث مروري، خاصةً وأن شقيقها ليس له أي آراء سياسية، كما أنه اعتقل سابقاً فقط لمجرد إلقائه الحجارة خلال حدث عام جرى في القرية.



رام الله - دنيا الوطنفنّدت عائلة الشاب علاء قبها من بلدة برطعة بمحافظة جنين مساء أمس السبت، الاتهامات الإسرائيلية، بأن يكون نجلها قد نفذ عملية الدهس بدوافع "قومية".