الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار وجاف ومغبر

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-16 27-14 21-12 بيت لحم 25-16 27-14 21-12 رام الله والبيرة 24-15 26-13 20-11 طولكرم 29-19 31-16 25-13 نابلس 26-17 28-15 22-13 قلقيلية 29-19 31-16 25-13 جنين 28-17 30-15 24-14 سلفيت 25-16 27-14 21-12 طوباس 28-17 30-15 24-14 روابي 26-16 28-14 22-12 الخليل 25-15 27-14 21-11 غزه 25-19 27-17 23-15 أريحا 31-21 33-19 30-18 خانيونس 25-19 27-17 23-15 الأغوار الشمالية 29-19 31-17 28-16 رفح 29-19 30-16 25-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم