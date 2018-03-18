الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار وجاف ومغبر

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار وجاف ومغبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 25-16 27-14 21-12 بيت لحم 25-16 27-14 21-12
رام الله والبيرة 24-15 26-13 20-11 طولكرم 29-19 31-16 25-13
نابلس 26-17 28-15 22-13 قلقيلية 29-19 31-16 25-13
جنين 28-17 30-15 24-14 سلفيت 25-16 27-14 21-12
طوباس 28-17 30-15 24-14 روابي 26-16 28-14 22-12
الخليل 25-15 27-14 21-11 غزه 25-19 27-17 23-15
أريحا 31-21 33-19 30-18 خانيونس 25-19 27-17 23-15
الأغوار الشمالية 29-19 31-17 28-16 رفح 29-19 30-16 25-14
والله تعالى أعلم

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