الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار وجاف ومغبر

يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأربعاء 2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|25-16
|27-14
|21-12
|بيت لحم
|25-16
|27-14
|21-12
|رام الله والبيرة
|24-15
|26-13
|20-11
|طولكرم
|29-19
|31-16
|25-13
|نابلس
|26-17
|28-15
|22-13
|قلقيلية
|29-19
|31-16
|25-13
|جنين
|28-17
|30-15
|24-14
|سلفيت
|25-16
|27-14
|21-12
|طوباس
|28-17
|30-15
|24-14
|روابي
|26-16
|28-14
|22-12
|الخليل
|25-15
|27-14
|21-11
|غزه
|25-19
|27-17
|23-15
|أريحا
|31-21
|33-19
|30-18
|خانيونس
|25-19
|27-17
|23-15
|الأغوار الشمالية
|29-19
|31-17
|28-16
|رفح
|29-19
|30-16
|25-14