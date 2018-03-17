عريقات: يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة نقل الرئيس عباس للمستشفى وحالته الصحية

عريقات: يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة نقل الرئيس عباس للمستشفى وحالته الصحية
خاص دنيا الوطن
 أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما أُشيع حول نقل الرئيس محمود عباس للمستشفى هو بمثابة "الأسطوانة المشروخة" التي يُروجها البعض.

وقال عريقات رداً على بعض الأخبار الكاذبة التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام، أن الرئيس لم ينُقل إلي المستشفى، واصفاً ذلك بالخبر الكاذب.

وأكد عريقات في تصريحات خاصة ب"دنيا الوطن" أن الرئيس عباس بخير وبصحة جيدة، ويمارس عمله كالمعتاد وهذه أخبار عارية عن الصحة.

وفي معرض رده حول اتهامات وزير الأمن الإسرائيلي افغدور ليبرمان للرئيس عباس بأنه "يحاول جر إسرائيل و(حماس) إلى مواجهة مباشرة، من خلال فرض عقوبات جديدة على غزة، ستدفع بالوضع إلى الانفجار". قال عريقات أن قادة الاحتلال هم من يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ويدمرون المساعي الدولية لتحقيق السلام في المنطقة ويدمرون خيار حل الدولتين، ويسعون دائما للقول أنه لا يوجد شريك فلسطيني كما فعلوا بالشهيد الراحل ياسر عرفات.

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