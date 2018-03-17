مزهر: الجبهة ستعمل من أجل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني

مزهر: الجبهة ستعمل من أجل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، مساء اليوم السبت، أن الاجتماع الذي دعت له الجبهة الشعبية اليوم، وحضره خمس قوى من اليسار الفلسطيني هي اضافة للشعبية "الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وفدا"، ناقش التوافق على استراتيجية لمواجهة المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني، سواءً ما يتعلق بـ(صفقة القرن)، أو محاولة الادارة الأمريكية، فرض الحل الإقليمي، على الفلسطينيين، ودول المنطقة، وكيفية مواجهة ذلك.

وأضاف أن القوى ناقشت خلال الاجتماع كيفية العمل سويًا لتذليل العقبات التي تحوّل دون تطبيق وتنفيذ المصالحة، باعتبار أن المصالحة هي مفتاح الحل لكل القضايا الوطنية والحياتية، مُشيرًا إلى أن القوى اليسارية، ناقشت كيفية التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يعزز صمودهم، وصمود أبناء القدس والضفة المحتلة، وكذلك صمود فلسطينيي الـ48، ومواجهة مشاريع الانفصال ما بين القطاع والضفة والقدس.

كما وأعرب مزهر عن رفضه، لتفرد أي جهة فلسطينية، بالمجلس الوطني، مُؤكّدًا أن الجبهة ستعمل من أجل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني، مُشيرًا إلى أنه سبق هذا الاجتماع، لقاء بقيادة حركة حماس، وستلتقي الجبهة في وقت لاحق بقيادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وحول الاجتماع الذي سيجمع الجبهة الشعبية بحركة فتح، في العاصمة المصرية القاهرة مطلع أبريل، وصفه مزهر بالاجتماع "الاستراتيجي"، وشدد على أن "الاجتماع سيناقش كافة القضايا السياسية والتنظيمية، وكيفية مواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وكيف بالإمكان الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي، يشارك فيه الجميع، وفق مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقد كانون الثاني/ يناير 2017. كما سيناقش ملف المصالحة الوطنية".

ويلتقي مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، بنائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول في العاصمة المصرية القاهرة.

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