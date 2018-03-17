البانيا تفكك مجموعة لتهريب البشر

رام الله - دنيا الوطن

اعلنت السلطات الالبانية، اليوم السبت، توقيف 39 شخصا، بينهم شرطيون، وتفكيك شبكة اجرامية كبرى متهمة بتهريب اكثر من الف الباني الى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.



وقال قائد الشرطة الالبانية اردي فيليو في مؤتمر صحافي "يتعلق الامر بسبع مجموعات اجرامية لديها قنوات في البانيا وبلغاريا وفرنسا واسبانيا وجمهورية الدومينيكان وايطاليا وبريطانيا وايرلندا والولايات المتحدة وكندا".



وقال المتحدث إن "هذه المجموعات الاجرامية التي تتألف من رعايا البانيين واجانب ادخلت بصورة غير شرعية الف الباني على الاقل الى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا". وقد حصل ذلك في العام 2017.



ومن بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 39 مشتبها به اربعة شرطيين. وتلاحق السلطات 12 مشتبها بهم آخرين، بينهم بلغاريان.



ودفع طالبو الهجرة للشبكة سبعة آلاف جنيه استرليني (نحو ثمانية آلاف يورو) من اجل دخول بريطانيا وبين 25 الف و30 الف دولار اميركي (بين 20300 و24400 يورو) لدخول الولايات المتحدة او كندا.



وضبطت الشرطة كمية كبيرة من جوازات السفر المزورة، وعددا من الاختام والوثائق المزورة. واعلنت ان وكالات سفر في تيرانا وليجا (شمال) متورطة في عمليات التهريب.



واوضح فيليو ان "عشرات المهاجرين لم يصلوا (الى وجهاتهم) لان مهربيهم تخلوا عنهم في دول اميركا اللاتينية".



وتكتسب مكافحة كل اشكال التهريب والجريمة المنظمة اهمية قصوى لالبانيا التي حصلت في العام 2014 على ترشيح للعضوية في الاتحاد الاوروبي. وتامل السلطات ببدء مفاوضات الانضمام اليه في 2018.