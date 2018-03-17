الخارجية الروسية: تمت دراسة قرارات الرد على لندن بعناية

الخارجية الروسية: تمت دراسة قرارات الرد على لندن بعناية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية الروسية بشأن الرد على إجراءات لندن ضد موسكو إنه تم دراسة القرارات بعناية مع مراعاة العواقب المحتملة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أريد أن أقول ايضا، أن جميع القرارات التي اتخذت درست بعناية، مع مراعاة العواقب المحتملة".

وحذرت المتحدثة من "أي محاولات من قبل بريطانيا لاتخاذ أي تدابير إضافية" لأن هذا سيتسبب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم أن بلادها لن تتسامح مع التهديدات الروسية لحياة المواطنين البريطانيين، أو من يعيشون على الأراضي البريطانية، مشيرة إلى أن حكومتها ستدرس مع "الحلفاء" الخطوات المقبلة تجاه روسيا بعد طردها للدبلوماسيين البريطانيين.

هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، قد اتهمت روسيا في كلمة أمام البرلمان البريطاني، في وقت سابق من يوم الأربعاء، 14 آذار/ مارس، بالتورط في قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

بدورها نفت وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات، وأرسلت السفارة الروسية في لندن مذكرة إلى وزارة الخارجية تشير إلى ضرورة إجراء تحقيق مشترك في حادثة سالسبوري.

بالرغم من ذلك، تجاهلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، هذه التصريحات وأعلنت عن قائمة التدابير الموجهة ضد الاتحاد الروسي، مشيرة إلى أن بلادها قررت ترحيل أكثر من ثلث الدبلوماسيين الروس — 23 شخصا، وأعطتهم مهلة لمدة أسبوع لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية.

هذا وتم العثور على سكريبال وابنته في 4 آذار/ مارس الجاري، في حالة فقد للوعي في سالزبوري.

ووفقا للحكومة البريطانية، تم تسميمهما بمادة شالة للأعصاب. وقد حصل سكريبال على اللجوء في بريطانيا بعد تبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010.

أخبار ذات صلة

هذه خطة ناسا لمواجهة نهاية العالم

هذه خطة ناسا لمواجهة نهاية العالم

البانيا تفكك مجموعة لتهريب البشر

البانيا تفكك مجموعة لتهريب البشر

حرب ما بين أولمرت وباراك

حرب ما بين أولمرت وباراك

الكنيست يصادق على الميزانية الأضخم في تاريخ إسرائيل

الكنيست يصادق على الميزانية الأضخم في تاريخ إسرائيل

(الليكود) يواصل قوته في الاستطلاعات الإسرائيلية

(الليكود) يواصل قوته في الاستطلاعات الإسرائيلية

انفجار سيارة مفخخة في كابل وطالبان تتبنى

انفجار سيارة مفخخة في كابل وطالبان تتبنى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يرفع حكم الأسير المقدسي قاقيش لـ 11 عاماً

الاحتلال يرفع حكم الأسير المقدسي قاقيش لـ 11 عاماً

انفجار اسطوانة غاز بعد سقوطها من سيارة في بيت لحم

انفجار اسطوانة غاز بعد سقوطها من سيارة في بيت لحم

للاطلاع على أزمة (أونروا).. البابا فرانسيس يلتقي كرينبول

للاطلاع على أزمة (أونروا).. البابا فرانسيس يلتقي كرينبول

المفتى العام: 14 نيسان المقبل ذكرى &#34;الإسراء والمعراج&#34;

المفتى العام: 14 نيسان المقبل ذكرى "الإسراء والمعراج"

عربي

مصر تطالب بريطانيا بالكشف عن تفاصيل مقتل مريم

مصر تطالب بريطانيا بالكشف عن تفاصيل مقتل مريم

25 مليون سعودي يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي

25 مليون سعودي يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

محمد بن سلمان: السعودية تدعم مصالح الشعب الفلسطيني

محمد بن سلمان: السعودية تدعم مصالح الشعب الفلسطيني

منوعات

أوزجان دينيز يعقد قرانه على حبيبته الحامل

أوزجان دينيز يعقد قرانه على حبيبته الحامل

فيديو: كاتي بيري تقبل شاب في برنامج &#34;American Idol&#34;..شاهد ردة فعله

فيديو: كاتي بيري تقبل شاب في برنامج "American Idol"..شاهد ردة فعله

فيديو وصور: عاصي الحلاني وهيفاء وهبي قبل 22 عاماً

فيديو وصور: عاصي الحلاني وهيفاء وهبي قبل 22 عاماً

فيديو وصور: زوجة ابن ترامب تطلب الطلاق.. والسبب صادم

فيديو وصور: زوجة ابن ترامب تطلب الطلاق.. والسبب صادم