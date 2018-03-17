وزارة المالية الأردنية تبدأ بتطبيق نظام "الباركود" عند جسر الملك حسين

بدأت وزارة المالية الأردنية، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، باستيفاء البدلات المتمثّلة برسوم طوابع التعهد الشخصي للقادمين من فلسطين عبر جسر الملك حسين، من خلال النظام الإلكتروني (الباركود)، بدلاً من آلات الدمغ التقليدية، والقسائم الورقية التي كان معمولاً بها.





وسبق أن تم تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع الآلية السابقة لفترة كافية.





وحسب بيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، سيساعد استخدام نظام (الباركود) في المراكز الحدودية في تسهيل وتسريع إجراءات سفر القادمين والمغادرين بكل يسر، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة، اختصرت الوقت إلى نحو عشر ثوان لكل مسافر، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة الإلكترونية، وزيادة كفاءة التحصيلات، بالمقارنة مع الآلية السابقة، التي كان يتأخر بموجبها إنجاز إجراءات المسافرين.

رام الله - دنيا الوطن