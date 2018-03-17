نتنياهو: سندمر منزل منفذ عملية جنين ولن نسمح "للإرهاب" بأن يصبح حقيقة

نتنياهو: سندمر منزل منفذ عملية جنين ولن نسمح "للإرهاب" بأن يصبح حقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش ستعمل قريباً على تدمير منزل منفذ العملية التي وقعت أمس قرب جنين، وأدت لمقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين.

وقدم نتنياهو في تغريدة له عبر (توتير) التعازي لعوائل الجنود القتلى، متعهداً بمحاسبة المنفذ، وقال: "لن نسمح للإرهاب بأن يصبح حقيقة قائمة".

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ستواصل العمل ضد كل من يحاول تنفيذ هجمات، مضيفاً "لن نرتاح حتى نقدم كل من يتعاون مع الإرهاب إلى العدالة".

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