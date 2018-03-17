مصر تطالب بريطانيا بالكشف عن تفاصيل مقتل مريم

رام الله - دنيا الوطن

أمر النائب العام في مصر، اليوم السبت، بسرعة مخاطبة السلطات البريطانية للحصول على التقارير الطبية المتعلقة بمقتل الطالبة المصرية مريم عبد السلام.



وأضاف مكتب النائب العام في بيان أنه طلب أيضا كافة المعلومات المتوافرة لدى الجانب البريطاني "بشأن الواقعة ومرتكبيها، وطبيعة الرعاية الصحية التي تم تقديمها للضحية، منذ وقوع الاعتداء عليها حتى وفاتها".



وأشار إلى أن هذا الطلب يأتي لاستكمال التحقيقات التي تجريها إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام.



وكانت مريم قد توفيت الأربعاء في "توتنغهام" ببريطانيا، متأثرة بإصابات لحقت بها، وذلك بعد تعرضها لاعتداء من مجموعات فتيات مطلع مارس الجاري، نجم عنه نزيف في الدماغ، أدخل الفتاة في غيبوبة.