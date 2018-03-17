انفجار اسطوانة غاز بعد سقوطها من سيارة في بيت لحم

انفجار اسطوانة غاز بعد سقوطها من سيارة في بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عالجت طواقم الدفاع المدني في محافظة بيت لحم، اليوم السبت، اسطوانة غاز "حجم 48 كيلو" بعد سقوطها من مركبة
توزيع غاز منزلي بشارع المهد في مدينة بيت لحم، ما أدى لانفجارها وتسرب الغاز منها.

وأفاد تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بورود بلاغ حول سقوط اسطوانة غاز من مركبة توزيع وانفجارها، وعليه توجه طاقم الإنقاذ، وتبين أن إسطوانة غاز "حجم 48 كيلو" بعد سقوطها من مركبة توزيع الغاز المنزلي أثناء توقف المركبة بشارع المهد، انفجر الجزء العلوي منها ما أدى لانتشار وتسرب الغاز منها، دون وقوع اشتعال، ونتيجة انفجارها، سقطت داخل قطعة أرض مجاورة للشارع، فتم احتواء الموقف، وتأمين المكان دون خسائر في الممتلكات أو وقوع إصابات.

وأضاف التقرير، أن الطواقم، تحفظت على الاسطوانة المنفجرة و15 اسطوانة أخرى مختلفة الأحجام، كانت محملة في المركبة، نظراً لقدمها وتلفها، ولحين فحصها، وتأكيد صلاحيتها أو عدمه للاستخدام.

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