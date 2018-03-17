للاطلاع على أزمة (أونروا).. البابا فرانسيس يلتقي كرينبول

رام الله - دنيا الوطن

استقبل البابا فرانسيس يوم أمس الجمعة، في العاصمة الإيطالية (روما)، المفوض العام لوكالة الغوث (أونروا) بيير كرينبول في جلسة استماع خاصة، حيث ركز الحوار الذي دار بين الطرفين على محنة لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.



وقدم المفوض العام وصفًا لانعدام الأفق، وتحديدًا بالنسبة للشباب، ولحاجة العالم للتأكيد على أن حقوق لاجئي فلسطين ومستقبلهم مهم.



وأعرب البابا، الذي كان قد زار مخيماً للاجئين في بيت لحم، عن احترامه العميق لعمل (أونروا) والتزامها، في حين قدم المفوض العام كرينبول رسالة من مجد ابنة الأربعة عشر ربيعاً، والتي تدرس في إحدى مدارس (أونروا)، كانت قد أرسلتها مرفقة برسالة فيديو إلى البابا فرانسيس، تعرب فيها عن الأهمية التي توليها لتعليمها، وعن مخاوفها من رؤية مدرستها مغلقة بسبب أزمة التمويل الدراماتيكية التي تعاني منها (أونروا).



وعبر البابا عن تقديره للشجاعة التي يتمتع بها الفتيان والفتيات الصغار من لاجئي فلسطين، فيما أعرب المفوض العام عن تقديره لهذا اللقاء بالقول: لقد كان من دواعي الشرف والتواضع لي أن تتاح لي الفرصة، لأن أسلط الضوء خلال لقائي بالبابا فرانسيس على التفاني، والكرامة التي يتمتع بها طلبة لاجئي فلسطين.



وتابع: "لقد تمت مناقشة مخاطر أي انقطاع لخدمات التعليم والحاجة إلى احترام إنسانية، وتطلعات طلبة (أونروا)".



وأطلع كرينبول البابا أيضاً على كتاب شعر يعود لإحدى طالبات (أونروا) تُدعى رؤى، والذي تم اكتشافه داخل مدرسة تم تدميرها خلال حرب عام 2014 في غزة، وقد وصفت إحدى القصائد في ذلك الكتاب على أنه "الصديق الذي لا يخذلك أبدًا، فهو دومًا يعود".