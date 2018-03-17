المفتى العام: 14 نيسان المقبل ذكرى "الإسراء والمعراج"

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأحد الموافق 18 آذار/ مارس، هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم الاثنين الموافق 19 آذار/مارس، هو غرة شهر رجب لعام 1439هـ.



وأضاف المفتي العام: بناء على تلك التواريخ، فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم السبت السابع والعشرين من رجب وفق 14 نيسان/ أبريل 2018م، وبهذه المناسبة دعا المفتي، العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول (صل الله عليه وسلم)، من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، مما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.