فيديو: صاحب أيقونة "جيفارا" يُخلّد اسم "عهد التميمي"

فيديو: صاحب أيقونة "جيفارا" يُخلّد اسم "عهد التميمي"
صورة عهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
قام الفنان الأيرلندي جيم فيتزباتريك، صاحب الرسم الأشهر للثوري "تشي جيفارا" منذ قرابة الـ 50 عاماً والذي أصبح أيقونة لتلك الشخصة وجد شخصية أخرى لتكون رمزاً لبطولات في عصرنا الحديث وانتشرت حول العالم، قام برسم الطفلة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال عهد التميمي.

وقال فيتزباتريك إن هناك عناصر مشتركة بين "جيفارا" و"عهد"، فـ جيفارا كان جميلاً جدا، كذلك عهد فائقة
الجمال، مؤكدا أن شكل الشخصية يساعده بشكل كبير في عمله الفني، موضحا: "عندما قتل جيفارا تم إخفاء جثته فشعرت إني مسئول عن تخليده للأبد، ونجحت في ذلك"، لتأتي خطوة لتخليد اسم "عهد التميمي".

وأضاف فيتزباتريك في تصريحات تلفزيونية، أنه أراد الرد على بطلة فيلم "المرأة الخارقة Wonder Woman" الممثلة الإسرائيلية جال جادوت التي تدعم جيش الاحتلال، وقام بوضع شعارها على رسم "عهد"، مؤكدا أن"عهد التميمي" هي الأحق بلقب "المرأة الخارقة".

وتابع فيتزباتريك : "الصورة الأكثر شهرة لعهد، وهي تصفع جندياً إسرائيلياً عندما اكتشفت أن الجندي أطلق الرصاص على إبن عمها البالغ من العمر 11 عامًا، هؤلاء الناس ليسوا مسلحين إنما قرويون عاديون يتعرضون لوحشية غير عادية وهذا أمر مروّع لأب مثلي، وأنا اعتبر أن احتلال فلسطين مروّع".

واختار فيتزباتريك أن تكون عهد التميمي، بطلة آخر أعماله ذات الطابع السياسي ولكنه شددا على أنه لن يتوقف أبدا عن دعم الفلسطينيين، وكان في السابق رسم العديد من الشخصيات السياسية من بينها الزعيم الراحل ياسر عرفات والقيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي.

شاهد تصريحات فيتزباتريك..

 

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