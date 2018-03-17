أين تقع فلسطين في ترتيب مؤشر السعادة العالمي؟

رام الله - دنيا الوطن

حلت فلسطين في المرتبة الـ 104، في تقرير السعادة العالمية الذي تصدره الأمم المتحدة، والذي يصنف 156 دولة، حسب مستوى سعادتهم.



التقرير السادس من نوعه، اعتمد على عدة معايير من بينها، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.



وجاءت فنلندا الدول في صدارة الدول ذات المؤشر متبوعة بكل من النرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد واستراليا، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة 18 متراجعة عن المرتبة 14 العام الماضي، تليها بريطانيا في المرتبة 19.



وعلى المستوى العربي، فاحتلت الإمارات المرتبة الأولى و20 عالميا، متبوعة بقطر التي حلت في الرتبة 32، ثم السعودية 33، متبوعة بكل من البحرين والكويت، في المرتبتين 43 و45 على التوالي.



وجاءت ليبيا في المركز الـ 70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90، وتونس في المركز 111 والعراق في المركز 117 ومصر في المركز 122، بينما جاء السودان في المركز 137.



فيما حلت دولتان عربيتان، ضمن الدول العشر الأخيرة وهما اليمن (152) وسوريا (150).