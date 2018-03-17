ليلى غنام تنفي وجود حسابات شخصية لها بموقع التواصل

ليلى غنام تنفي وجود حسابات شخصية لها بموقع التواصل
محافظ رام الله د. ليلى غنام
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وحدة العلاقات العامة والاعلام لمحافظة رام الله والبيرة
المواطنين من التعامل مع حسابات وهمية يتم نسبها للمحافظ د. ليلى غنام بالاسم والصور المستخدمة، مشددين على عدم وجود اي حساب شخصي للمحافظ غنام.

وبين بيان وحدة العلاقات العامة والاعلام أن د. ليلى غنام لا تملك اي حساب شخصي، داعين المواطنين بعدم التعامل مع اي رسالة تأتي من هذه الصفحات المشبوهة التي تطلب اموالا ومساعدات وغيرها عبر تلك الرسائل.

وقال البيان أن المحافظة لا تتحمل أي تبعيات قانونية أو شخصية ناجمة عن هذه الحسابات المزورة، داعية المواطنين لعدم التعامل مع هذه الصفحات. 

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