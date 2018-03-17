جوال: الأمن بغزة لا يزال يحتجز عددًا من مسؤولي الشركة

رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة (جوال) أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لاتزال توقف عددًا من مدراء إدارات الشركة، في القطاع، بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم الأجهزة الامنية بغزة.



ونوهت الشركة، إلى أن الإذن يجب أن يكون بقرار من النائب العام في رام الله، حيث أن الاحتجاز، على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله قبل عدة أيام.



وكان النائب العام بغزة، قد أصدر اليوم السبت، قرارًا بإغلاق مركز شركة (الوطنية موبايل) الرئيسي، على خلفية حادثة تفجير موكب الحمد الله.