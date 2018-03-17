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فيديو وصور: اطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبيرة بغزة
2018-03-17
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رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى لكسر الحصار اليوم السبت، فعاليات مسيرة العودة الكبرى.
وقد تخلل الفعاليات مؤتمر صحفي للفصائل الوطنية والإسلامية التي أعلنت من خلاله عن انطلاق الفعاليات.
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