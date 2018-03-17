فيديو وصور: اطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبيرة بغزة





وقد تخلل الفعاليات مؤتمر صحفي للفصائل الوطنية والإسلامية التي أعلنت من خلاله عن انطلاق الفعاليات.















رام الله - دنيا الوطنأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى لكسر الحصار اليوم السبت، فعاليات مسيرة العودة الكبرى.