ماذا يناقش لقاء حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" في القاهرة؟

ماذا يناقش لقاء حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" في القاهرة؟
لقاء ارشيفي بين قيادتي حركة فتح والجبهة الشعبية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
وصف جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، الاجتماع الذي سيجمع الجبهة بحركة فتح، في العاصمة المصرية القاهرة، بـ(الإستراتيجي).

وقال مزهر لـ"دنيا الوطن": إن الاجتماع مهم جدًا، وسيناقش كافة القضايا السياسية والتنظيمية، وكيفية مواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وكيف بالإمكان الوصول إلى عقد مجلس وطني "توحيدي"، يشارك به الجميع، وفق مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقد كانون الثاني/ يناير 2017، كما سيناقش ملف المصالحة الوطنية.

ويلتقي مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، محمود العالول نائب رئيس حركة (فتح) بنائب الأمين العام لـ(الجبهة الشعبية) أبو أحمد فؤاد، في القاهرة.

وأوضح مزهر أن الاجتماع الذي دعت له الجبهة الشعبية اليوم، وحضره خمس قوى من اليسار الفلسطيني هي اضافة للشعبية "الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وفدا"، ناقش التوافق على استراتيجية، لمواجهة المؤامرات التي ضد الشعب الفلسطيني، سواءً ما يتعلق بـ(صفقة القرن)، أو محاولة الادارة الأمريكية، فرض الحل الإقيليمي، على الفلسطينيين، ودول المنطقة، وكيفية مواجهة ذلك، كما ناقشت القوى، كيفية العمل سويًا لتذليل العقبات التي تحوّل دون تطبيق وتنفيذ المصالحة، باعتبار أن المصالحة هي مفتاح الحل، لكل القضايا الوطنية والحياتية.

وأشار إلى أن القوى اليسارية، ناقشت كيفية التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يعزز صمودهم، وصمود أبناء القدس والضفة الغربية، وكذلك صمود فلسطينيي الـ48، ومواجهة مشاريع الانفصال ما بين القطاع والضفة والقدس.

وأعرب عضو مكتب الجبهة السياسي، عن رفضه، لتفرد أي جهة فلسطينية، بالمجلس الوطني، بل ستعمل الجبهة على حد تعبيره، من أجل مجلس وطني، يجمع الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سبق هذا الاجتماع، لقاء بقيادة حركة حماس، كما ستلتقي الجبهة في وقت لاحق بقيادة حركة الجهاد الإسلامي بغزة.

شاهد تصريحات جميل مزهر..

 

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