أبو زهري: التحريض الاسرائيلي ضد غزة بعد عملية جنين محاولة للهروب









رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس إن التحريض الاسرائيلي ضد غزة بعد عملية جنين هو محاولة للهروب للأمام وللتغطية على الفشل الاسرائيلي في مواجهة تصاعد المقاومة في الضفة.