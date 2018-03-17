أبو زهري: التحريض الاسرائيلي ضد غزة بعد عملية جنين محاولة للهروب

أبو زهري: التحريض الاسرائيلي ضد غزة بعد عملية جنين محاولة للهروب
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس إن التحريض الاسرائيلي ضد غزة بعد عملية جنين هو محاولة للهروب للأمام وللتغطية على الفشل الاسرائيلي في مواجهة تصاعد المقاومة في الضفة.


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