فيديو: المدلل: المفترض انعقاد الإطار القيادي.. مُنفذ الأحداث الأخيرة يستهدف المصالحة



وقال المدلل في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "طالما أنه غير ممثل فيه حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وهما الحركتان الأقوى تأثيراً على الأرض، بالإضافة إلى حركة فتح، يعني أن قراراته لا يمكن أن تكون ملزمة للكل الفلسطيني".



وأضاف: "نطالب الرئيس محمود عباس، بإعادة حساباته في مسألة انعقاد المجلس الوطني بهذه الهيئة، تحت حراب الاحتلال في الضفة الغربية".



وتابع المدلل قوله: "كان من المفترض أن يتم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضم الكل الفلسطيني؛ من أجل وضع استراتيجية فلسطينية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية".



وفيما يتعلق بالمصالحة، أوضح المدلل، أنه لا يمكن أن تفشل أبداً؛ لأن هدف وأمنيات الشعب الفلسطيني، هي إنهاء الانقسام، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن مواجهة المؤامرات، التي تحاك ضد القضية بهذا الشكل من الانقسام.



وقال: "المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية لا يمكن أن نحيد عنها، وهي خيار استراتيجي، حيث إننا نتواصل مع الكل الفلسطيني من أجل إعادة اللحمة".



وأضاف: " الذي نفذ الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، يستهدف الكل الفلسطيني والمصالحة ويجب الا نعطيه الفرصة لينفذ مخططاته الشريرة باستمرار الانقسام، وبالتالي ننتظر التحقيقات، ويجب علينا أن نجسد المصالحة على أرض الواقع".



وتابع بقوله: "هذا حدث يجب ألا يؤثر على مسار المصالحة، لأنها مطلب للشعب الفلسطيني".





فيديو: لقاء خاص مع أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي







خاص دنيا الوطنأكد الدكتور أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن المجلس الوطني، إذا انعقد بهيئته ومكانه، يعني أنه غير توافقي.