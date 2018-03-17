فيديو: رضوان: عقد الوطني انقلاب على الاتفاقات.. ولا ترتيبات لزيارة القاهرة

فيديو: مقابلة خاصة مع إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس



خاص دنيا الوطناعتبر الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الإصرار على عقد المجلس الوطني بشكله وصورته الحالية، يكرس الانقسام، ويمثل انقلاباً على الاتفاقات التي وقعت في القاهرة، وعلى مخرجات اللجنة التحضيرية التي عُقدت في بيروت.وشدد رضوان في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن"، على ضرورة الحرص على التوافق في أي انعقاد للمجلس الوطني، وعلى تطبيق الاتفاقات الموقعة، داعياً في الوقت ذاته إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتوافق الفلسطيني، وتشكيل مجلس وطني، وتنفيذية جديدين بناء على الانتخابات.وقال: "هذه الاتفاقات التي يجب أن نسير عليها، ولسنا بحاجة للمزيد من الخلافات والتشرذم في الساحة الفلسطينية".وفي سياق آخر، نفى رضوان، وجود أي ترتيبات للحركة لزيارة العاصمة المصرية القاهرة، لافتاً إلى أنها السند السياسي والداعم المستمر للشعب الفلسطيني.وقال: "نقدر الجهود المصرية في دعم المصالحة، رغم الصعوبات التي تعتريها".