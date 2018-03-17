الكنيست يصادق على الميزانية الأضخم في تاريخ إسرائيل

الكنيست يصادق على الميزانية الأضخم في تاريخ إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءتين الثانية والثالثة، على الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 وعلى قانون التسويات المرافق لها، والتي تبلغ 479 ملياراً و600 مليون شيكل، حيث تعتبر هذه الميزانية، هي الأعلى في تاريخ إسرائيل.

 وأيد الميزانية 62 عضو كنيست، وعارضها 54 عضواً، وقدمت المعارضة حوالي 3000 تحفظ على قانون الميزانية، لكنه بالاتفاق مع لجنة المالية البرلمانية، تم الاتفاق على إجراء تصويت على 350 منها فقط.

ويشار إلى أن مشروع الميزانية، واجه تهديداً في ظل أزمة قانون التجنيد.

وكانت الحكومة، قد صادقت في بداية الأسبوع على زيادة 50 مليون شيكل لميزانية المدارس الدينية، و40 مليون شيكل لمؤسسات التعليم غير الرسمي (مدارس الحريديم)، الأمر الذي يرفع ميزانية هذه المؤسسات إلى 1.225 مليار شيكل، كما تشمل الميزانية المصادق عليها مبلغ 100 مليار شيكل لتسديد ديون الدولة.

وتشمل كذلك، مبلغ 397.4 مليار شيكل للوزارات: 60 مليار شيكل للتعليم، 55 ملياراً لوزارة الجيش، تضاف إليها المساعدات الأمريكية بحجم 16.7 مليار شيكل، ليصل الحجم الكلي إلى 72.7 مليار شيكل.

وسيتم تكريس أكثر من 40 مليار شيكل للجهاز الصحي، و12 مليار شيكل للناجين من المحرقة، و9.6 مليار شيكل لأجهزة الاستخبارات.

وستصل نسبة العجز في 2019 إلى 2.9% من الناتج القومي، ومن ثم سيتم تقليصها إلى 2.5% في ميزانية 2020.

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