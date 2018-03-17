الخارجية: ندعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأمريكية

الخارجية: ندعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، المشروع الذي تقدمت به مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، والهادف لمعاقبة الدول التي لا تدعم المواقف الأميركية والإسرائيلية، كما كشفت عنه مجلة (فورين بوليسي)، وذلك على خلفية تصويت غالبية الدول ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وانتقاماً من الدول التي صوتت ضد قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن تقديم هذا المشروع تصعيد خطير في الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الإدارة الأميركية على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في مواصلة نضاله السلمي المشروع في كافة الساحات لنيل تلك الحقوق.

وقالت الوزارة: "إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تداعيات هذا المشروع، سواء على النظام الدولي ومرتكزاته، أو على العلاقات السياسية والدبلوماسية والإنسانية بين الدول.، وفي ذات الوقت، ترى الوزارة، أن الانحياز الأميركي غير المحدود للاحتلال وسياساته، ينسف أي فرصة لتحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، كما أنه يكشف زيف ما تدعيه الإدارة الأميركية من جهود وصيغ لحل الصراع، ويبين أننا إزاء مشروع استعماري توسعي ومحاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان، وتكريس لسياسة الهيمنة والإملاءات والتبعية، ولسنا بصدد جهود جدية لاستئناف المفاوضات.

وطالبت الوزارة في بيانها، الدول كافة برفض سياسة الابتزاز والعقوبات والإملاءات الأميركية، والمواقف الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. 

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