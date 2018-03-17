عائلة اسير محرر تناشد الرئيس أبو مازن لإنقاذ حياته

رام الله - دنيا الوطن

نحن عائلة الأسير المحرر بصفقة وفاء الاحرار والمبعد الى غزه طارق ابراهيم محمد عزالدين متمثلين بوالدته وزوجته وابنائه واخوانه، نناشد السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن بالوقوف على قضية ابننا المريض بالسرطان والمتواجد في مستشفى الرنتيسي بغزه وبحالة حرجه جدآ ويصارع الموت منذ اكثر من شهر دون تلقي أي علاج.



أصيب بمرض لوكيميا الدم وتكسر بالصفائح وبحاجه ماسه لكثير من الفحوصات الطبية التي لا تتوفر بمشافي غزه لضعف الامكانيات وعدم توفر العلاج اللازم في غزة، وكل دقيقه تمضي يتضاعف الألم والمرض.



إننا نخشى على حياته وفقدانه اذا لم يتم خروجه إلى مشافي خارج غزه وقد قمنا بتجهيز التحويله الطبيه له في مصر الحبيبه والتنسيق لخروجه وتوجهنا للعديد من المؤسسات في السلطه وشخصيات قياديه في السلطه ولكن دون أي نتائج واننا في عائله الاسير طارق إذا نخشى على حياته وفقدانه لا قدر الله نتوجه لكم بهذه المناشده لتقوموا بواجبكم الوطني والاخلاقي تجاه انقاظ حياته وسرعة نقله الى خارج غزه باسرع وقت ممكن ولكم جزيل الشكر



للتواصل ٠٥٩٩٨٢٦٧٤٧