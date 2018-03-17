عائلة اسير محرر تناشد الرئيس أبو مازن لإنقاذ حياته

عائلة اسير محرر تناشد الرئيس أبو مازن لإنقاذ حياته
رام الله - دنيا الوطن
نحن عائلة الأسير المحرر بصفقة وفاء الاحرار والمبعد الى غزه طارق ابراهيم محمد عزالدين متمثلين بوالدته وزوجته وابنائه واخوانه، نناشد السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن بالوقوف على قضية ابننا المريض بالسرطان والمتواجد في مستشفى الرنتيسي بغزه وبحالة حرجه جدآ ويصارع الموت منذ اكثر من شهر دون تلقي أي علاج.

أصيب بمرض لوكيميا الدم وتكسر بالصفائح وبحاجه ماسه لكثير من الفحوصات الطبية التي لا تتوفر بمشافي غزه لضعف الامكانيات وعدم توفر العلاج اللازم في غزة، وكل دقيقه تمضي يتضاعف الألم والمرض.

إننا نخشى على حياته وفقدانه اذا لم يتم خروجه إلى مشافي خارج غزه وقد قمنا بتجهيز التحويله الطبيه له في مصر الحبيبه والتنسيق لخروجه وتوجهنا للعديد من المؤسسات في السلطه وشخصيات قياديه في السلطه ولكن دون أي نتائج واننا في عائله الاسير طارق إذا نخشى على حياته وفقدانه لا قدر الله نتوجه لكم بهذه المناشده لتقوموا بواجبكم الوطني والاخلاقي تجاه انقاظ حياته وسرعة نقله الى خارج غزه باسرع وقت ممكن ولكم جزيل الشكر

للتواصل ٠٥٩٩٨٢٦٧٤٧

أخبار ذات صلة

(مفزاك لايف) يزعم: اعتقال فلسطيني بحوزته مسدساً عند جسر (اللنبي)

(مفزاك لايف) يزعم: اعتقال فلسطيني بحوزته مسدساً عند جسر (اللنبي)

الخارجية: ندعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأمريكية

الخارجية: ندعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأمريكية

&#34;متحدث اللغة العربية الذي قد يحكم إسرائيل&#34;

"متحدث اللغة العربية الذي قد يحكم إسرائيل"

غزة: انطلاق التحضيرات لمسيرات العودة الكبرى

غزة: انطلاق التحضيرات لمسيرات العودة الكبرى

فيديو: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل منجرة بنابلس

فيديو: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل منجرة بنابلس

إتلاف 435 مركبة غير قانونية في رام الله والخليل وجنين

إتلاف 435 مركبة غير قانونية في رام الله والخليل وجنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

(مفزاك لايف) يزعم: اعتقال فلسطيني بحوزته مسدساً عند جسر (اللنبي)

(مفزاك لايف) يزعم: اعتقال فلسطيني بحوزته مسدساً عند جسر (اللنبي)

الخارجية: ندعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأمريكية

الخارجية: ندعو الدول لرفض سياسة الابتزاز والإملاءات والمواقف الأمريكية

عائلة اسير محرر تناشد الرئيس أبو مازن لإنقاذ حياته

عائلة اسير محرر تناشد الرئيس أبو مازن لإنقاذ حياته

فيديو: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل منجرة بنابلس

فيديو: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل منجرة بنابلس

عربي

25 مليون سعودي يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي

25 مليون سعودي يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

محمد بن سلمان: السعودية تدعم مصالح الشعب الفلسطيني

محمد بن سلمان: السعودية تدعم مصالح الشعب الفلسطيني

مقتل مواطن بالرصاص أمام مكتب انتخابي في طرابلس اللبنانية

مقتل مواطن بالرصاص أمام مكتب انتخابي في طرابلس اللبنانية

منوعات

فيديو وصور: عاصي الحلاني وهيفاء وهبي قبل 22 عاماً

فيديو وصور: عاصي الحلاني وهيفاء وهبي قبل 22 عاماً

فيديو وصور: زوجة ابن ترامب تطلب الطلاق.. والسبب صادم

فيديو وصور: زوجة ابن ترامب تطلب الطلاق.. والسبب صادم

فيديو: شاهد أغنية وائل جسار الجديدة للأمهات

فيديو: شاهد أغنية وائل جسار الجديدة للأمهات

هل حصلت رانيا يوسف على أجر مقابل الظهور بأغنية حسين الجسمي الوطنية؟

هل حصلت رانيا يوسف على أجر مقابل الظهور بأغنية حسين الجسمي الوطنية؟