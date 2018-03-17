25 مليون سعودي يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن

كشف الباحث السعودي بدر الدوسري، عن أن أكثر من 33 مليون شخص، يستخدمون الإنترنت في المملكة، منهم 25 مليوناً، يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير.



وأكد الدوسري، أن نمو المستخدمين للإنترنت، وصل إلى 34 % في زيادة قدرها ثمانية ملايين شخص خلال العام المنصرم.



وطالب الباحث السعودي، في ورشة عمل ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018 م بعنوان (دور الإعلام الاجتماعي في نشر القراءة)، بالاستفادة من الأوسمة في موقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات القيمة والمفيدة، مبيناً أن الإيجابيات في مجتمعاتنا كثيرة، إلا أنها غير مستغلة إعلامياً.