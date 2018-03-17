غزة: انطلاق التحضيرات لمسيرات العودة الكبرى

رام الله - دنيا الوطن

أُعلن في قطاع غزة اليوم السبت، عن انطلاق التحضيرات لمسيرات العودة الكبرى، من خلال فعاليات وتحركات جماهيرية.

وقالت اللجنة التنظيمية للمسيرة في مؤتمر صحفي، عقدته في غزة بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع: إن كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، تداعت عبر اجتماعات مكثفة للاتفاق على فكرة المسيرة.

وقال مراسلنا: إن قيادات من الفصائل الفلسطينية، تشارك في المؤتمر، والذي يحضره لفيف من المواطنين.

وقالت اللجنة المنظمة للفعاليات: إنها قررت، أن تنطلق مسيرات سلمية جماهيرية شعبية واسعة، تضم الرجال والنساء والأطفال رافعين العلم الفلسطيني، بالقرب من الحدود مع غزة.

وأوضحت اللجنة، أنها قررت أن يكون موعد التحرك الوطني هو ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/ مارس 2018 كبداية للحراك، واعتبار ذكرى نكبة فلسطين 15-5-2018 محطة أخرى للتحركات الجماهيرية.



















