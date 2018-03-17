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شؤون فلسطينية
فيديو: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل منجرة بنابلس
2018-03-17
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق كبير صباح اليوم السبت، في منجرة بقرية روجيب شرقي مدينة نابلس.
بدوره، أعلن جهاز الدفاع المدني، أن طواقمه تعمل على إخماد الحريق.
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