فيديو: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل منجرة بنابلس

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق كبير صباح اليوم السبت، في منجرة بقرية روجيب شرقي مدينة نابلس.بدوره، أعلن جهاز الدفاع المدني، أن طواقمه تعمل على إخماد الحريق.