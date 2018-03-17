إتلاف 435 مركبة غير قانونية في رام الله والخليل وجنين

إتلاف 435 مركبة غير قانونية في رام الله والخليل وجنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الشرطة والأجهزة الأمنية، فجر اليوم السبت، 435 مركبة غير قانونية في محافظات رام الله والخليل وجنين.

وتعقيباً على ذلك، قال المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "في أعقاب مصرع ستة مواطنين، وإصابة عشرات آخرين منذ بداية العام، كان لا بد من وضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة، والتي تعود بكثير من السلبيات على المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "ويوم أمس، أصيب 11 مواطناً في حوادث سير بمركبات غير قانونية، ستة منهم أصيبوا عندما انقلبت مركبتهم في بلدة يطا جنوب الخليل، وخمسة في بلدة جماعين، عندما دهسهم سائق مركبة غير قانونية، أثناء هروبه خوفاً من ضبطها وإتلافها".

وأشار ارزيقات إلى أن الأجهزة الأمنية، توجهت إلى قرى بيتين وعين يبرد شرق رام الله فجراً، وتمكنت من ضبط وإتلاف 227 مركبة، فيما توجهت قوات من الأجهزة الأمنية لبلدة يطا، وأتلفت 175 مركبة، وفي محافظة جنين، تركزت الإجراءات في بلدة قباطية جنوب جنين، وتم خلالها إتلاف 33 مركبة.

وأكد ارزيقات، أن هذه الإجراءات، ستبقى بشكل دائم، حتى السيطرة على هذه الظاهرة، مناشداً المواطنين بضرورة التخلص منها في أسرع وقت.

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