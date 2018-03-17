الاثنين: اجتماع لفصائل منظمة التحرير تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني

الاثنين: اجتماع لفصائل منظمة التحرير تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعقد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً لها بعد غد الاثنين، في إطار اللقاءات المتواصلة، تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان/ أبريل المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين): إن الاتصالات والاجتماعات التحضيرية، بدأت قبل اتخاذ اللجنة التنفيذية قرار عقد الوطني، واستمرت بعده، مبينًا أن نتائجها كانت إيجابية جدًا، وجرى خلالها الاتفاق على مجموعة خطوات إجرائية.

وأشار مجدلاني في هذا الإطار إلى اجتماع مرتقب سيعقد في القاهرة بين حركتي فتح والجبهة الشعبية، من أجل معالجة بعض المسائل المتعلقة بعقد المجلس.

ورأى مجدلاني، أن ترتيب أوضاع منظمة التحرير، وتعزيز وحدتها الداخلية، سيُمكّن من معالجة موضوع إنهاء الانقسام بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.

وتعقيباً على التقارير التي تحدثت عن إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مبادرته للسلام، قال مجدلاني: إن هناك عقبات جدية أمام إطلاق (صفقة القرن)، وأهمها الموقف الفلسطيني، بوصفه العامل الحاسم في قبول هذه المبادرة.

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