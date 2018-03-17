مصرع شخص وإصابة 148 في 249 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخص وإصابة 148 في 249 حادث سير الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه، وأصيب 148 شخصاً بجراح في 249 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 249 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 148 شخصاً، وُصفت إصابة 5 منهم بالخطيرة، و14 بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 129 بالبسيطة.

وأشار البيان، إلى أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 10202 مركبة، وأنزلت عن الشارع 226 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4146 مخالفة مرورية، وحجزت 455 مركبة، للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1390 مركبة غير قانونية.

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