الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن حيوية التوجه السعودي، تعبّر عن طموحات الجيل الجديد، خلافاً للغة إيران، وتكلس سياساتها المرتبطة بالماضي.

وكتب قرقاش سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن المتابع المنصف يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي تعبّر عن لغة المستقبل، وأن منتقدي السعودية، يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للاستخدام، "أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم"، وفق ما نقلت عنه (روسيا اليوم).

وأضاف: "شتّان ما بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة إلى التعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم"، مضيفًا: "من الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد".

يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، كان قد شن هجوماً لاذعًا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية تصريحات أدلى بها الأمير السعودي مؤخرًا، وقال فيها: "في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالشيء نفسه، وفي أسرع وقت ممكن"، كما وصف المرشد الإيراني على خامنئي، بهتلر الشرق الأوسط.

فيديو.. محمد بن سلمان: سنطور قنبلة نووية

 

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