مقتل أحد عناصر قوات الأمن الوطني في مخيم المية ومية

مقتل أحد عناصر قوات الأمن الوطني في مخيم المية ومية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أحد عناصر قوات الأمن الوطني مصرعه أمس الجمعة، بعد أن أطلق مجهولون النار عليه داخل مخيم المية ومية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأعقب عملية الاغتيال، توتر أمني شديد، تزامن مع إطلاق نار كثيف داخل المخيم من قبل قوات الأمن الوطني، فيما سارعت القوى الفلسطينية، بنشر عناصرها لمنع أي تدهور للوضع الأمني.

وفي السياق، عقدت قوات الأمن الوطني، اجتماعاً امتد حتى ساعات الفجر الأولى، وقررت فيه، سحب المسلحين، وتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال.


إلى ذلك، نعت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وحدة شهداء مخيم المية ومية، محمد أبو مغاصيب في بيان جاء فيه: "إلى شعبنا الصامد في الداخل والشتات، أننا نزف إليكم خبر استشهاد الأخ والصديق الشاب أبو مغاصيب الذي طالته ايادي الغدر، سائلين المولى عز وجل، أن يجعله من أهل الجنة، وعهداً لك أيها الشهيد، ألا تذهب دماؤك هدراً وأن نسير على خطاك حتى التحرير". 

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