انفجار سيارة مفخخة في كابل وطالبان تتبنى

انفجار سيارة مفخخة في كابل وطالبان تتبنى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة طالبان الأفغانية، المسؤولية عن انفجار سيارة ملغومة في العاصمة كابل، اليوم السبت.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان: "إن الانفجار استهدف سيارة مدربين أجانب"، زاعماً أنه تم تدمير السيارة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، قد صرح أن مدنيين اثنين على الأقل قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار، الذي وقع بمنطقة ديسبشاري شرقي كابل.

وأضاف رحيمي، أن سيارة صغيرة معبأة بالمتفجرات، حاولت استهداف شركة أمنية بريطانية في المنطقة، لكنها انفجرت قبل أن تصل إلى هدفها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل طفل وأصيب 22 آخرون، عندما استهدف انتحاري سيارة تابعة للسفارة الأسترالية في كابل بشاحنة مليئة بالمتفجرات.

فيديو أرشيفي: انفجار سيارة مفخخة يقتل العشرات وسط كابل


 

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